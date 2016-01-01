وزارة الداخلية تشدد الخناق على أصحاب الكلاب الشرسة، وهذه هي الأنواع الممنوعة

أخبارنا المغربية : سناء الوردي

دفعت حوادث السرقة بالعنف والمهاجمات التي تعرض لها عدد كبير من المواطنين عن طريق الكلاب الشرسة وزارة الداخلية إلى إصدار تعليمات صارمة للأجهزة الأمنية من أجل وضع حد للهذا الانفلات.

هذا ونصت المذكرة الجديدة الموجهة إلى جميع مصالح الأمن والعمالات والمصالح المختصة على ضرورة حجز عدد من أنواع الكلاب الشرسة، من بينها بيت بول، وسطاف، وروطويلير، ومولوس، وبوربولس وبويربول.

كما أصبح بموجب التعليمات الجديدة استيراد هذه الكلاب أو التجول بها في الشارع العام أمرا ممنوعا و يوجب حجزها من طرف رجال الأمن وإيداعها المحجز البلدي.