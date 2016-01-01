برشلونة يجري اتصالات لضم نجم باريس سان جيرمان

كشفت تقارير إخبارية عن مفاوضات أجراها نادي برشلونة بشأن ضم نجم خط وسط باريس سان جيرمان، الإيطالي ماركو فيراتي، في سوق الانتقالات الصيفية القادم.

ونشرت صحيفة موندو ديبورتيفو الكاتالونية اليوم الجمعة، في صفحتها الرئيسية صورة ضخمة لفيراتي، وكتبت "اتصالات لضم فيراتي"، وكشفت عن لقاء جمع بين وكيل أعمال اللاعب، دوناتو دي كامبلي، مع مسؤولي الجهاز الإداري والتنفيذي للبرسا خلال مباراته أمام يوفنتوس الإيطالي بربع نهائي دوري الأبطال.

وذكرت أن فيراتي (24 عاماً) يرغب في معرفة إلى أي مدى سيواصل برشلونة الرهان عليه وقيمة العرض الذي سيقدمه النادي الكاتالوني للتمكن من الضغط على إدارة نادي العاصمة الفرنسية من أجل الرحيل عن صفوفه.

وأوضحت أن دي كامبلي زار ملعب كامب نو مرتين أخيراً، إحداهما في إياب ثمن نهائي التشامبيونز ليغ عندما فاز البرسا 6-1 على بي إس جي وأقصاه من البطولة، والثانية في إياب ربع النهائي أمام اليوفي.

وأضافت أن مسؤولي برشلونة أكدوا رغبتهم في التعاقد مع اللاعب، واستمعوا لوكيل أعماله الذي أكد لهم أن النادي الكاتالوني سيكون وجهة فيراتي حال رحيله عن البي إس جي، لما سيمثله من قفزة نوعية وهامة في مشواره الرياضي، ولكنه ينتظر من البرسا تقديم عرض ضخم للرحيل عن الفريق الباريسي، الذي قضى في صفوفه خمسة مواسم حتى الآن.

وذكرت الصحيفة أن برشلونة يعي رفض إدارة باريس سان جيرمان القاطع للتخلي عن نجومه، وخاصة لحساب منافسين مباشرين بدوري الأبطال، الذي يحلم منذ سنوات بالتتويج بلقبه.

وكان فيراتي قد انتقل لصفوف بي إس جي في صيف 2012 من بيسكارا مقابل 12 مليون يورو، ليصبح بعدها من العناصر التي لا غنى عنها في تشكيلة النادي الباريسي.

وصرح فيراتي في فبراير (شباط) الماضي أنه على الرغم من شعوره بأنه في بيته مع النادي الفرنسي، إلا أن "أي شخص يتمنى اللعب لصالح البرسا".