زيدان: ريال مدريد "محطم" بعد التعادل مع دورتموند

لم يستطع زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد إخفاء شعوره بالإحباط بعد اهتزاز شباك فريقه بهدف متأخر ليتعادل 2-2 مع مضيفه بروسيا دورتموند أمس الثلاثاء برسم الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



وأدرك اندريه شورله التعادل لدورتموند للمرة الثانية في المباراة في الدقيقة 87 ليحرم ريال مدريد من فوز كان سيمنحه صدارة المجموعة السادسة بفارق ثلاث نقاط عن الفريق الألماني.



وقال زيدان في مؤتمر صحفي "نحن محطمون لأننا قدمنا مباراة جيدة في الدفاع والهجوم ولعبنا بالطريقة التي كنا نريدها. وفي النهاية الأمر يتكرر للمرة الثالثة على التوالي الآن، أشعر بالحزن من أجل اللاعبين لأنهم لا يستحقون ما حدث".



وأضاف زيدان "في النهاية هذه ليست نتيجة سيئة لكن عندما تلعب بهذه الطريقة تشعر كأنك انكسرت."



ويعد هذا التعادل الثالث على التوالي لبطل أوروبا الذي انتصر في 16 مباراة متتالية في الدوري قبل أن يتعادل بنتيجة 1-1 مع فياريال في الأسبوع قبل الماضي بالدوري الإسباني. وقال زيدان "في بعض الأحيان تكون كرة القدم هكذا وفي بعض الأحيان تكون النتائج سيئة لكننا سنواصل المسيرة وسنغير هذا الأمر."



وسيواجه ريال مدريد يوم السبت المقبل نادي ايبار في إطار الدوري المحلي.