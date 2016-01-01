هذا موعد النزال التاريخي للبطل بدر هاري ضد الهولندي ريكو و القناة الناقلة
أخبارنا المغربية : مروان بنصالح
تجرى اليوم السبت بداية من الساعة التاسعة ليلا، المواجهة التاريخية بين البطل المغربي في رياضة ''الكيك بوكسينغ'' ، بدر هاري ، ضد الهولندي ريكو فيرهوفين.
هذا وقد تم بيع حوالي 12 ألف تذكرة لهذا النزال القوي، كما قدمت 15 قناة أوروبية طلبات للشركة المنظمة لنزال اعتزال البطل العالمي بدر هاري، أمام الهولندي فيرهوفين، من أجل بثه فضائيا.
وستنقل قناة الرياضية مباشرة النزال، بعدما وافق مسؤولو القناة على الشروط التي وضعها منظمو هذه المواجهة الاسطورية.
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