HTC تطلق متجر الواقع الافتراضي Viveport عالمياً

أعلنت شركة إتش تي سي HTC المصنعة لنظارة الواقع الافتراضي Vive البالغ سعرها 800 دولار، عن إطلاقها متجر Viveport المخصص لمحتوى الواقع الافتراضي، ضمن 30 دولة جديدة حول العالم.



وعملت شركتا إتش تي سي وValve بشكل صامت على تطوير هذا المتجر وإظهاره للعيان، حيث كان المتجر متوافراً في السوق الصينية منذ شهر ابريل (نيسان) الماضي.



ويعتبر المتجر بمثابة وسيلة لتسليط الضوء على بعض أفضل إمكانيات نظارة Vive، حيث يعمل المتجر جنباً إلى جنب مع متاجر أخرى مماثلة مثل متاجر شركة Oculus وValve وسامسونغ.



ويقبل المتجر الجديد المحتوى المتوفر في متاجر ومنصات أخرى، ولن تعمل شركة إتش تي سي على إجبار المطورين على وضع تطبيقاتهم بشكل حصري ضمن متجر Viveport.



وعملت شركة إتش تي سي، مع إعلانها عن وصول المتجر إلى دول جديدة، على إطلاق حملة مبيعات واسعة النطاق حيث يمكن الحصول على الكثير من المحتويات مقابل دولار واحد.



ووعدت الشركة بتوفير محتوى واقع افتراضي حصري لمتجر Viveport، كما أنها تعمل على توفير العديد من المحتويات التي كانت متاحة في الصين، بحيث يمكن للمستخدم تجربة رؤية كيفية استخدام الواقع الافتراضي لسرد قصص ثقافات مختلفة.



وترغب إتش تي سي بتشجيع المستخدمين على استكشاف وإنشاء ومشاركة وتجربة محتوى الواقع الافتراضي الجديد، حيث يتعمل متجر Viveport على عرض تجارب الواقع الافتراضي عن طريق العديد من المجالات والفئات.



ويتضمن متجر Viveport أيضاً مجتمعه الخاص Viveport Community، بحيث يمكن للمستخدم الانضمام والتواصل مع مستخدمين الواقع الافتراضي الآخرين، كما يحتوي على Vive Home، وهو المكان الذي يسمح للمستخدم بتخصيص مساحته الشخصية.