الرئيسية | علوم وتكنولوجيا | إسوارة ذكية تُحدد فترة الإباضة للإنجاب بنسبة 90%

إسوارة ذكية تُحدد فترة الإباضة للإنجاب بنسبة 90%

بواسطة أخبارنا المغربية 53 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
إسوارة ذكية تُحدد فترة الإباضة للإنجاب بنسبة 90%

ابتكر باحثون من جامعة زيورخ بسويسرا إسوارة ذكية تساعد على زيادة فرص الحمل والإنجاب، من خلال قدرتها على تحديد موعد أفضل أوقات الإباضة لدى المرأة بنسبة 90%.

وقال الباحثون إن جهازهم الذكي الذي أطلقوا عليه اسم "آفا-Ava"، يكتشف ما إذا كانت المرأة على وشك الإباضة عن طريق الكشف على التغيرات الطفيفة التي تحدث في جسم المرأة، مثل معدل نبضات القلب ودرجة حرارة الجلد.

ووصف الباحثون إسوارتهم بـ "فيت بت الخصوبة"، فجهاز "أفا" يشبه كثيراً الساعة، لكنها لا تخبر مرتديها عن الوقت، بل عن الوقت المناسب لإقامة علاقة حميمية من أجل إنجاب طفل، على حد قول الباحثون.

وترتدي المرأة الإسوارة أثناء نومها، وتنزعها عندما تستيقظ في الصباح الباكر، لترسل الإسوارة البيانات إلى هاتفها الذكي المرتبط بالإسوارة عن طريق تطبيق وبلوتوث.

وتقيس الإسوارة 9 متغيرات تحدث أثناء فترة الحيض، وهي معدل ضربات القلب ودرجة حرارة الجلد، التي ترتفع معلنة استعداد الجسم لفترة إباضة، بالإضافة إلى معدل التنفس وطول فترة النوم والحركة أثناء النوم.

واختبر الباحثون دقة الإسوارة على 41 امرأة، وأعربوا عن سعادتهم ودهشتهم من أن الإسوارة نجحت في توقع أكثر 5 أيام إباضة لديهن في الشهر بنسبة وصلت 90%، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

مجموع المشاهدات: 120 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: استخدام الضرب داخل المؤسسات التعليمية

هل توافق على استخدام الضرب "غير المبرح" داخل المؤسسات التعليمية ؟
كافة الإستطلاعات