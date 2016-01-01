أبل تعلن امتلاكها لـ495 متجر حول العالم

أعلنت شركة أبل اليوم عن وصول عدد متاجرها للتجزئة إلى 495 متجراً في جميع أنحاء العالم، وأنها تخطط خلال الشهر المقبل لإطلاق العشرات من الدورات التعليمية الجديدة المتعلقة بالصور والفيديو والموسيقى والبرمجة والتصميم وغيرها من المجالات في جميع متاجر التجزئة التابعة لها، وذلك ضمن جهودها المستمرة لإيجاد سبل جديدة لجذب المستهلكين.



ويأتي ذلك في الوقت الذي تعاني فيه تجارة التجزئة والمتاجر الفعلية من أزمات عديدة وبشكل خاص في الولايات المتحدة، مما دفع العديد من الأسماء التجارية الكبيرة إلى الإعلان عن تسريحات هائلة للعمال وإغلاق للمتاجر والإفلاس.



وقد تمكنت شركة أل وغيرها من تجار التجزئة من محاربة هذا الاتجاه عبر تجارب متاجر تجزئة تشدد على حصول المستهلك على تجارب فريدة من نوعها بالإضافة إلى فرصة شراء الأشياء المعروضة، وقالت الشركة انها ستطلق سلسلة جديدة من الاحداث والدورات والصفوف التي ستكون متاحة في كل متجر بطريقة ما.



وقد أطلقت الشركة على تلك الأحداث الجديدة اسم "اليوم في أبل"، والتي تشمل مجموعة من جلسات التدريب العملي التي يديرها موظفو الشركة، بالإضافة إلى العروض الخاصة التي يقدمها فنانين ومصورين وموسيقيين عالميين، وتعمد العديد من المتاجر التابعة للشركة إلى تقديم أنواع مختلفة من الدورات التدريبية وورش العمل.



وتركز البرامج المجانية على المميزات الموجودة ضمن منتجات آبل والمفضلة لدى العملاء لجميع مستويات المهارة والأعمار، حيث يمكن على سبيل المثال لمستخدمي آي فون المهتمين بالتصوير أن يحصلوا علي جلسات تغطي مهارة التصوير والتنظيم والتحرير، في حيث يحصل المصورين الأكثر تقدماً على دورات فيما يخص التقنيات الأعمق مثل الضوء والظل والسرد القصصي.



ويدل إعلان اليوم على أن شركة أبل تواصل بشكل واضح الاستثمار فيما يخص متاجرها للتجزئة وتطوير الدور الذي تلعبه تلك المتاجر، حيث تنفق الشركة المصنعة لهواتف آي فون المليارات على تجديد أو استبدال العديد من المتاجر القديمة، ووفرت المتاجر للعملاء، منذ افتتاح أول متجر للشركة في عام 2001، فرصة تجربة المنتجات الجديدة، ولعب دوراً حاسماً في عودة الشركة خلال العقد الماضي.