6 أطعمة تعالج تساقط الشعر.. تعرفي عليها

تساقط الشعر من المشكلات الشائعة التي تواجه العديد من الرجال والنساء، وهناك العديد من الأسباب التي يمكن أن تسبب فقدان الشعر؛ بما في ذلك الوراثة، والعمر، ونقص المغذيات، والهرمونات، والأدوية، والمناعة الذاتية.

وتؤكد دكتورة هدى مدحت اختصاصية التغذية العلاجية أنه يمكن مواجهة مشكلة تساقط الشعر، من خلال التركيز على تناول بعض الأطعمة، التي توضحها في السطور التالية.

السبانخ

نقص الحديد في كثير من الحالات يمكن أن يكون السبب الرئيسي لتساقط الشعر، والسبانخ ليست فقط مصدرا كبيرا من الحديد، ولكنها تحتوي أيضا على "الزهم" الذي يعمل كمرطب طبيعي للشعر، كما أن السبانخ ستجعل شعرك يبدو لامع؛ لأنها توفر لك أحماض أوميجا 3 والمغنيسيوم والبوتاسيوم والكالسيوم والنحاس التي تساعد كلها في منح الشعر اللمعان وتمنع تساقطه.

البيض

يحتوي البيض على فيتامين ب، والذي يسمى "البيوتين"، وهو يحارب تساقط الشعر.

المكسرات

تحتوي على الزيوت التي تضيف عنصر "الإيلاستين" إلى شعرك، وهو من المواد التي تحافظ على نعومة الشعر وتحميه من التساقط، كما أن احتوائها على مضادات الأكسدة تجعلها الأفضل لمحاربة تساقط الشعر.

الجزر

يحتوي الجزر على فيتامين (أ)؛ وهو مضاد للأكسدة يحسن نمو الشعر.

البطاطا

تحتوي على الـ"بيتا كاروتين" الذي يتحول إلى فيتامين (أ) في الجسم، وهذا يحمي الشعر الجاف، ويحارب التساقط.

الأسماك الزيتية

فهي مصادر ممتازة لمجموعة لفيتامينات B، وتحتوي أيضا على البروتين، كما أنها غنية بالأحماض الدهنية أوميجا 3 التي تساعد في محاربة تساقط الشعرت، وتعزز نمو الشعر.

وعلاوة على ذلك، فهي مفيدة لصحة الدماغ ونظام القلب والأوعية الدموية.

وبشكل خاص؛ سمك السلمون والماكريل والرنجة والتونة.