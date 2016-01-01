وزارة التربية الوطنية تفرج عن نتائج امتحانات الكفاءة المهنية 2016 (اللوائح الكاملة)
انهت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي – قطاع التربية الوطنية، أنه تم الإعلان عن النتائـج النهائيـة لامتحانات الكفاءة المهنية برسم سنة 2016، يومه السبت 29 أبريل 2017.
وقد أسفرت نتائج هذه الامتحانات عن نجاح ما مجموعه 5750 مترشحا ومترشحة موزعين حسب الهيئات كالآتي :
1 – هيئة التدريس: 5359
2– هيئة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي : 178
3 – هيئة المستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي : 25
4 – هيئة التسيير والمراقبة المادية والمالية : 46
5 –هيئات الأطر المشتركة : 139
|هيئة التدريس
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|هيئة المستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي
|هيئة التسيير والمراقبة المادية والمالية
|- لائحة بأسماء الناجحين في مباراة الترقية في الدرجة الممتازة بالنسبة للأطباء
|هيئة الأطباء
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هيئات الأطر المشتر
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