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وزارة التربية الوطنية تفرج عن نتائج امتحانات الكفاءة المهنية 2016 (اللوائح الكاملة)

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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وزارة التربية الوطنية تفرج عن نتائج امتحانات الكفاءة المهنية 2016 (اللوائح الكاملة)

انهت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي – قطاع التربية الوطنية، أنه تم الإعلان عن النتائـج النهائيـة لامتحانات الكفاءة المهنية برسم سنة 2016، يومه السبت 29 أبريل 2017.

وقد أسفرت نتائج هذه الامتحانات عن نجاح ما مجموعه 5750 مترشحا ومترشحة  موزعين حسب الهيئات  كالآتي :

1 – هيئة التدريس: 5359 

2– هيئة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي : 178

3 – هيئة المستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي : 25

4 – هيئة التسيير والمراقبة المادية والمالية : 46

5 –هيئات الأطر المشتركة : 139

 

هيئة التدريس

هيئة المستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي
هيئة التسيير والمراقبة المادية والمالية
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هيئات الأطر المشتر


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