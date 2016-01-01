الحكومة تنصف طلبة التكوين المهني وتبشرهم بهذا القرار

في إطار تفعيل الرؤية الإستراتيجية للإصلاح 2015-2030، خصوصا فيما يتعلق بتعزيز الدعم المادي والاجتماعي لفائدة المتدربين بالتكوين المهني، لاسيما المعوزين والمستحقين، أشرت وزارة الاقتصاد والماليةاليوم الخميس 20 يونيو 2017، على تمكين طلبة مراكز التكوين المهني من منحة دراسية بنفس الشروط المطبقة على المنح الجامعية.

وبهذه المناسبة قال السيد محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، إن الحكومة ستعمل على تخصيص منحة دراسية قارة لفائدة الطلبة الحاصلين على شهادة الباكالوريا، الذين يخضعون للتكوين داخل مؤسسات التكوين المهني لتشجيعهم على التحصيل الدراسي.

وأكد السيد وزير الاقتصاد والمالية الذي أثنى على منظومة التكوين المهني التي يعول عليها في إدماج الشباب المغربي في سوق الشغل، أن الحكومة قامت بتعزيز نظام الدعم الاجتماعي للطلبة، من خلال نهج سياسة توسيع قاعدة الممنوحين رغم التزايد المطرد لأعداد الطلبة الحاصلين على شهادة الباكالوريا.

وفي نفس السياق أشار السيد محمد بوسعيد أن الإقتصاد المغربي إقتصاد واعد، ويعرف في السنوات الأخيرة طفرة نوعية خصوصاً على مستوى التنوع، بفضل الإستراتجية التي تعمل عليها الدولة المتمثلة في تنويع الموارد وإستقطاب شركات عالمية كبرى، لذا يضيف المتحدث ذاته، أن الحكومة ستعمل على الرفع من القيمة الاستيعابية لمنظومة التكوين المهني، بهدف تزويد سوق الشغل بآلاف الخرجين في مجموعة من التخصصات.