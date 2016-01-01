نقابة التعليم العالي توضح : الأستاذ الموقوف بسب الرشوة لا ينتمي لهيئة الأساتذة بكلية خريبكة

نورالدين ثلاج من خريبكة

ردّأ على المقال المنشور بموقع أخبارنا المغربية تحت عنوان "ضبط أستاذ بكلية خريبكة متلبسا بتلقي رشوة من طالب"، تبرأ المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالكلية المتعددة التخصصات بخريبكة من الأستاذ المعني بالتوقيف، مؤكدا أنه لا ينتمي لهيئة الأساتذة الجامعيين الباحثين، وأن عمادة الكلية (الشؤون البيداغوجية) هي المسؤولة عن استقدامه لتدريس إحدى المواد كأستاذ عرضي، دون استشارة هياكل المؤسسة.

وأضافت النقابة في بيانها الذي توصلت به "أخبارنا المغربية" أن القضاء يبقى الجهة الوحيدة المخول لها البث في الواقعة، مطالبة الوزارة بتوفير المناصب الكافية لسد الخصاص في الأطر البيداغوجية بالكلية.

ودعت النقابة في ذات البيان عمادة الكلية بعدم التدخل في انتقاء الأساتذة المدرسين بالكلية، وإحالة العملية على هياكل المؤسسة.