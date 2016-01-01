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تعيينات الحكام : إياب ربع نهاية كأس العرش

بواسطة أخبارنا المغربية 30 دقيقة مضت
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تعيينات الحكام : إياب ربع نهاية كأس العرش تعيينات الحكام : إياب ربع نهاية كأس العرش

أخبارنا المغربية :

كأس العرش :

السبت / الساعة الخامسة : 

الجيش الملكي - المغرب الفاسي : الحكم بوشعيب لحرش

الاحد / الساعة الخامسة :

نهضة بركان - الدفاع الحسني الجديدي : الحكم عادل زوراق

اتحاد طنجة  - الاتحاد الزموري للخميسات : الحكم  نور الدين ابراهيم

الاحد / الساعة السابعة والربع :

الفتح الرباطي - اولمبيك اسفي : الحكم رضوان جيد

البطولة الاحترافية : مباراة مؤجلة

السبت / الساعة الرابعة :

أولمبيك خريبكة - الوداد الرياضي : الحكم الداكي الرداد 

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