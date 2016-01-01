تعيينات الحكام : إياب ربع نهاية كأس العرش
بواسطة 30 دقيقة مضت
أخبارنا المغربية :
كأس العرش :
السبت / الساعة الخامسة :
الجيش الملكي - المغرب الفاسي : الحكم بوشعيب لحرش
الاحد / الساعة الخامسة :
نهضة بركان - الدفاع الحسني الجديدي : الحكم عادل زوراق
اتحاد طنجة - الاتحاد الزموري للخميسات : الحكم نور الدين ابراهيم
الاحد / الساعة السابعة والربع :
الفتح الرباطي - اولمبيك اسفي : الحكم رضوان جيد
البطولة الاحترافية : مباراة مؤجلة
السبت / الساعة الرابعة :
أولمبيك خريبكة - الوداد الرياضي : الحكم الداكي الرداد
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