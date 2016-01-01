العداء المغربي مهدي أفري يهدي المغرب ميداليته الذهبية الثالثة

فاز العداء المغربي مهدي أفري امس بالميدالية الذهبية في مسابقة 400 متر ضمن منافسات بطولة العالم لالعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة المقامة بالعاصمة البريطانية لندن من 14 الى 23 يوليوز الجاري.

وقطع مهدي أفري الذي منح المغرب الميدالية الذهبية الثالثة في هذه البطولة العالمية، المسافة في ظرف 48 ثانية و60 جزء من المائة ، متقدما على البرتغالي لويس غونكالفيس (49 ثانية و34 جزء من المائة) والتركي اوغوز اكبلوز (50 ثانية و19 جزء من المائة).

وكان العداء المغربي يوسف بنبراهيم قد حقق الاحد المنصرم رقما قياسيا جديدا في مسافة 5000 متر خلال هذه البطولة، مانحا بذلك الميدالية الذهبية الثانية للمغرب، حيث قطع المسافة في ظرف 14 دقيقة و20 ثانية و69 جزء من المائة ، فيما كانت الميدالية الذهبية الاولى للمغرب من نصيب سناء بنهمة في مسافة 1500 متر.

ويشارك المغرب في بطولة العالم لالعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة بلندن بفريق مكون من 14 رياضيا ، هم سناء بنهمة ومهدي أفري، و سعيدة أمودي، ونزهة البركة، وحياة الكرعة، ويسرى كريم،ومحمد أمكون، وامين الشنتوف، ،ويوسف بنبراهيم، وحفيظ احراك، ومحمد خطابو، وتوفيق مهيدي، و عز الدين نويري، ونبيل رحالي عمري. وسيشارك الابطال المغاربة، في مسابقات العدو (100 متر و200 متر، و400 متر،و800 متر،و1500 متر و5000 متر) اضافة الى القفز العلوي، ورمي الرمح. ويرافق الوفد الرياضي المغربي رئيس الجامعة الملكية المغربية لرياضات الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ، حميد العوني ، وفريق تقني وطبي واداري .