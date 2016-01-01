كمبيوتر يتعرف على الأصوات عبر مقاطع الفيديو

ابتكر باحثون بمختبر علوم الكمبيوتر والذكاء الاصطناعي بمعهد ماساشوستس للتكنولوجيا في الولايات المتحدة تقنية جديدة تساعد الكمبيوتر في التعرف على الأصوات الطبيعية مثل هدير الأمواج وهتافات الجماهير في المدرجات وغيرها، دون الحاجة إلى بيانات توضيجية أثناء التدريب.



واعتمد الباحثون في تدريب الكمبيوتر على مقاطع الفيديو، حيث يتم في البداية تغذية الكمبيوتر بمشاهد معينة وتصنيف العناصر البصرية التي تظهر في هذه المشاهد بحيث يستطيع الكمبيوتر بعد ذلك الربط بين هذه العناصر البصرية والأصوات الطبيعية المرافقة لها.



ونقل الموقع الإلكتروني "ساينس ديلي" المعني بالأبحاث العلمية والتكنولوجيا عن الباحث كارل فوندريك قوله إن "رؤية الكمبيوتر تحسنت للغاية بحيث أصبح بإمكاننا تحويله إلى مجالات أخرى".

وأوضح قائلاً "نحن نعتمد على التزامن الطبيعي بين الرؤية والصوت. وقمنا بتغذية الكمبيوتر بأطنان من مقاطع الفيديو لتدريبه على فهم الأصوات".



واختبر الباحثون التقنية الجديدة على قاعدتين للبيانات من التسجيلات الصوتية، وحققت التقنية دقة أعلى بنسبة تتراوح ما بين 13 و15 بالمئة مقارنة بالأنظمة السابقة الخاصة بالتعرف على الأصوات.