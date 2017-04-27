10 شركات هواتفها الأكثر انتشارا بالعالم

كشفت دراسة نشرت مؤخرا أن منتجات شركة أبل، من هواتف ذكية وأجهزة لوحية، هي الأكثر استخداما على المستوى العالمي، وتتفوق على منتجات باقي الشركات المنافسة والعاملة في المجال نفسه.

ووفقا للدراسة الصادرة عن “نيوزو”، لعينة شملت 550 مليون جهاز يستخدمها مالكوها بنشاط، فقد بلغت نسبة استخدام أجهزة الشركة الأميركية العملاقة “أبل” شهريا نحو 35 في المئة.

وحلت سامسونغ الكورية ثانية في الترتيب بين مستخدمي الأجهزة الذكية بنسبة 23.3 في المئة.

والمدهش في الدراسة أن هناك 5 شركات صينية بين الشركات العشر الأولى التي تستخدم أجهزتها بنشاط شهريا، لعل أبرزها “هواوي” التي شكل استخدام أجهزتها ما نسبته 5.4 في المئة.

وتشكل حصة الشركات الصينية الخمس نحو 30 في المئة.

إلى ذلك، فقد بلغت عوائد تطبيقات الهواتف الذكية خلال العام 2016 نحو 44.8 مليار دولار، ويتوقع أن ترتفع إلى 80.6 مليار دولار عام 2020.

وشكلت الألعاب ما نسبته 82 في المئة من إجمالي عوائد تطبيقات الهواتف الذكية، إذ بلغت نسبتها من عوائد متجر أبل ستور 76.6 في المئة، بينما بلغت النسبة من متجر غوغل بلاي 87.1 في المئة.

وبحسب المناطق، فقد كانت أجهزة أبل الأعلى في أميركا الشمالية والشرق الأوسط وآسيا-الهادئ، بينما تصدرت سامسونغ في كل من أميركا اللاتينية وأوروبا.