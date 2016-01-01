الهواتف الرخيصة لا تطرح تحديثات لأنظمة تشغيلها

يقول الخبراء إن حزم التحديث الخاصة بأنظمة التشغيل وبرامج الحماية من الفيروسات الخاصة بالهواتف الذكيةK لا يجب أن تعتبر من المسلمات.



وأوضحت مجلة "كونيكت" الألمانية المتخصصة في مجال الكمبيوتر أن أنواع الهواتف المحمولة رخيصة الثمن نادراً ما تطرح أي نسخ تحديث للأجهزة التي تنتجها، حسب دراسة شملت 15 شركة لتصنيع الهواتف المحمولة.



وتبين من خلال الدراسة أن شركات أبل غوغل وبي كيو هي الأكثر اهتماما بطرح حزم تحديث البرامج، كما أن شركات سامسونج وسوني وهواوي هي الأخرى طرحت نسخ جديدة من أنظمة تشغيل أندرويد الخاصة بها، وتقدم حزم تحديث أمني لمنتجاتها الرئيسية على الأقل.



وحصلت كثير من شركات الإلكترونية التي تطرح أجهزة رخيصة الثمن على درجات ضعيفة خلال الدراسة، حيث كانت هذه الشركات لا تقدم أي معلومات بشأن أنماط التحديث الخاصة بها أو أنها لم تبادر بعلاج أي ثغرات أمنية أو طرح نسخ تحديث لأنظمة التشغيل الخاصة بالأجهزة التي قامت ببيعها خلال العامين الماضيين.